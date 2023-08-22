A inserção do bonde implica o derrubamento de árvores? Quantos? Quais medidas serão tomadas neste caso?

A inserção do bonde será acompanhada pelo plantio de novas árvores em vários eixos relacionados à inserção do bonde. Por outro lado, em alguns pontos, a inserção do bonde terá impacto direto nas fileiras de árvores, devido à necessidade de direitos de passagem ou à proximidade das obras. O projeto terá como objetivo limitar o impacto nas árvores o máximo possível, mas quando a evitação for impossível, buscará restaurar e compensar todas as árvores removidas. Para cada árvore cortada, três árvores serão replantadas. Nesse caso, otimizações serão buscadas em estudos subsequentes em conjunto com municípios e incorporadores para restaurá-las o mais próximo possível da rota. Por fim, durante estudos subsequentes, será priorizada a recobrição da plataforma do bonde. No geral, a chegada do bonde vai embelezar o espaço público.