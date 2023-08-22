Por que estender o bonde T8 para o sul?

Localizados no sul do departamento de Seine-Saint-Denis e ao norte da cidade de Paris, os municípios de Saint-Denis e Aubervilliers, juntamente com os 18º e 19º arrondissements de Paris, constituem um território dinâmico, onde muitos projetos de desenvolvimento e infraestrutura verão a luz nos próximos anos, criando novas moradias, escritórios e instalações que geram deslocamentos. A extensão para o sul, até Paris, permitirá irrigar esse território e atender às suas necessidades de transporte com um meio de transporte confiável, frequente, acessível e confortável. Ao apoiar o desenvolvimento de modos ativos, irá melhorar a rede de transporte público no norte da conurbação parisiense, por meio de conexões eficientes com:

O RER B e a futura linha 15 do metrô;

Linha 12 do metrô;

Bonde T3b e RER E na estação Rosa-Parks.