Quais são os próximos passos do projeto?

Leva de 8 a 10 anos entre a consulta e a entrada em funcionamento da linha. Estes últimos dependem de certos prazos inevitáveis, como o tempo necessário para obter autorizações administrativas e o tempo para adquirir terras. Além disso, o cronograma também é resultado de certas características das obras a serem construídas, que só serão definidas no decorrer dos estudos e cujo tempo de conclusão depende muito dos métodos de construção. Por fim, o cronograma também depende muito da duração do trabalho de concessão, que pode levar bastante tempo.

O cronograma será especificado no momento seguinte à investigação pública em 2023.

Uma vez obtida a declaração de utilidade pública, que constitui a autorização do projeto, vêm as fases avançadas de estudo técnico antes da fase de obras.