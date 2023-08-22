Saiba mais sobre consultoria

A consulta prévia é um mecanismo participativo cujo objetivo é informar e coletar todas as opiniões das partes interessadas e do público em geral sobre um projeto, antes que a decisão seja tomada.

No contexto de consulta prévia, a remissão à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP) ou a nomeação de fiador pelo proprietário do projeto é obrigatória, dependendo das circunstâncias definidas por lei, especialmente desde as portarias de 2016. O CNDP é uma autoridade administrativa independente cuja função é informar os cidadãos, dar voz a eles e fazê-los ouvir. Ela nomeou Fatima Ouassak como fiadora da consulta prévia sobre o projeto de extensão do bonde T8.

Os garantidores da consulta são neutros, independentes e imparciais. Eles nunca dão uma opinião sobre o conteúdo do projeto, mas facilitam o processo de consulta. Eles representam o CNDP e carregam seus valores: transparência, neutralidade, argumentação e equivalência de tratamento.

As missões do fiador são as seguintes:

garantir os compromissos assumidos pelas partes interessadas, e em particular pelo proprietário do projeto;

assumidos pelas partes interessadas, e em particular pelo proprietário do projeto; obter informações e fazer sugestões sobre os termos da consulta implementada pelo proprietário do projeto;

sobre os termos da consulta implementada pelo proprietário do projeto; observar e analisar o progresso da consulta para verificar se as modalidades (finalidade, duração, etc.) são respeitadas por todos;

o progresso da consulta para verificar se as modalidades (finalidade, duração, etc.) são respeitadas por todos; incentivar a expressão dos participantes na consulta;

dos participantes na consulta; garantir um papel de recurso para responder aos pedidos feitos pelos participantes na consulta;

para responder aos pedidos feitos pelos participantes na consulta; participe das discussões organizadas como parte da consulta.

A Sra. Ouassak agora elaborará um relatório avaliando o progresso da consulta e especificando os argumentos expressos e as respostas do proprietário do projeto sobre as questões em discussão. Este relatório será divulgado no site da consulta www.tram8.fr, assim como no do CNDP. Complementa o relatório preliminar de consulta da Île-de-France Mobilités. Este último também fornecerá respostas ao balanço patrimonial do fiador, se necessário.

O fiador pode ser contatado por qualquer participante da consulta: [email protected]