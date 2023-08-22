Saiba mais sobre consultoria
De 9 de setembro a 26 de outubro de 2019, você pôde participar da consulta sobre o projeto de extensão do bonde T8!
Por que uma consulta?
A extensão do bonde T8 ao sul de Saint-Denis Porte de Paris até Paris Rosa-Parks é um grande projeto para a região. Ele possibilita a melhoria da rede de transporte público, o apoio ao desenvolvimento de modos de transporte ativos e o atendimento eficiente a áreas comerciais e residenciais. A chegada desse novo meio de transporte mudará profundamente a dinâmica local.
Nesse contexto, a consulta possibilitou o estabelecimento de um intercâmbio com os habitantes do território, usuários do transporte público, empresas e seus funcionários, instalações e seus usuários, autoridades locais, etc. e todos os envolvidos com a futura extensão do bonde 8.
Sobre o que foi a consulta?
- A chegada do bonde ao terminal Paris Rosa-Parks, com duas variantes.
- A identificação de opiniões, expectativas, preocupações e pontos de vigilância em relação a este projeto de ampliação e seus impactos no território, durante a fase de construção e após sua entrada em funcionamento (sobre tráfego suave e de carros, estacionamento, acesso a diversas instalações e empresas, ao ambiente urbano, etc.).
Consulta prévia sob a égide de um fiador
A consulta prévia é um mecanismo participativo cujo objetivo é informar e coletar todas as opiniões das partes interessadas e do público em geral sobre um projeto, antes que a decisão seja tomada.
No contexto de consulta prévia, a remissão à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP) ou a nomeação de fiador pelo proprietário do projeto é obrigatória, dependendo das circunstâncias definidas por lei, especialmente desde as portarias de 2016. O CNDP é uma autoridade administrativa independente cuja função é informar os cidadãos, dar voz a eles e fazê-los ouvir. Ela nomeou Fatima Ouassak como fiadora da consulta prévia sobre o projeto de extensão do bonde T8.
Os garantidores da consulta são neutros, independentes e imparciais. Eles nunca dão uma opinião sobre o conteúdo do projeto, mas facilitam o processo de consulta. Eles representam o CNDP e carregam seus valores: transparência, neutralidade, argumentação e equivalência de tratamento.
As missões do fiador são as seguintes:
- garantir os compromissos assumidos pelas partes interessadas, e em particular pelo proprietário do projeto;
- obter informações e fazer sugestões sobre os termos da consulta implementada pelo proprietário do projeto;
- observar e analisar o progresso da consulta para verificar se as modalidades (finalidade, duração, etc.) são respeitadas por todos;
- incentivar a expressão dos participantes na consulta;
- garantir um papel de recurso para responder aos pedidos feitos pelos participantes na consulta;
- participe das discussões organizadas como parte da consulta.
A Sra. Ouassak agora elaborará um relatório avaliando o progresso da consulta e especificando os argumentos expressos e as respostas do proprietário do projeto sobre as questões em discussão. Este relatório será divulgado no site da consulta www.tram8.fr, assim como no do CNDP. Complementa o relatório preliminar de consulta da Île-de-France Mobilités. Este último também fornecerá respostas ao balanço patrimonial do fiador, se necessário.
O fiador pode ser contatado por qualquer participante da consulta: [email protected]