Em Evry-Courcouronnes, as obras de concessão estão em andamento!

Data de publicação: 30 de setembro de 2020

Desde este verão, as concessionárias cujas redes estão localizadas sob os futuros trilhos do Tzen 4 começaram a se desviar.

Por sua vez, eles intervêm para mover essas redes (água, eletricidade, gás, telecomunicações, etc.) para não interferir na infraestrutura dos ônibus: em caso de manutenção da rede, o tráfego de ônibus não será interrompido.

Em Evry-Courcouronnes, as redes da GRDF localizadas entre as estações Temps des Cerises e Bras de Fer foram deslocadas nas últimas semanas.

Um olhar para trás sobre a conclusão da obra: