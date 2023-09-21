Descobrindo as etapas de construção do Tzen 4 - A construção do chassi

O chassi é a estrutura básica sobre a qual um veículo é construído. É a base sobre a qual todos os elementos se apoiam, como o motor, a carroceria e os componentes essenciais.

A instalação do chassi é o ponto de partida para a fabricação dos ônibus Tzen 4. Ele foi projetado para permitir a estabilidade perfeita de todo o veículo.

As peças metálicas são cortadas e moldadas conforme os planos de projeto. As peças são então soldadas e montadas para formar o chassi. Essa etapa é uma das mais espetaculares, pois é onde o ônibus começa a tomar forma.

Descubra as primeiras imagens da construção do chassi do ônibus em exclusividade!