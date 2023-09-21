Descubra as etapas de construção do conjunto Tzen 4 – Cabo

A tecnologia avançada dos barramentos Tzen 4 exige a instalação de inúmeros cabos elétricos para garantir o funcionamento adequado da fonte de energia, do sistema de transmissão de informações, dos componentes eletrônicos, das telas de informações e do ar-condicionado:

Preparação dos cabos: Primeiro, os cabos são selecionados e cortados no comprimento necessário de acordo com sua localização no barramento.

Roteamento de cabos: eles são então instalados através do chassi do ônibus usando suportes e fixadores.

Conexão: Uma vez instalados nos locais designados, os cabos são conectados ao sistema ao qual pertencem (controle de barramento, brilho, telecomunicações, ar-condicionado, etc.).

Testes: as equipes então realizam testes para verificar a conexão correta dos cabos e seu funcionamento.

Finalização: se os testes forem conclusivos, as equipes fecham os painéis para cobrir os cabos.