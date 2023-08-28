Início de trabalhos de infraestrutura

Data de publicação: 2 de dezembro de 2022

A partir de segunda-feira, 5 de dezembro, começarão as obras de infraestrutura da futura linha Tzen 4! Após o redirecionamento das redes de concessões, agora é hora de obras de infraestrutura. Elas consistirão em construir novas faixas dedicadas aos ônibus ou reurbanizar as existentes, modernizar estações e torná-las acessíveis a todos os passageiros (incluindo pessoas com mobilidade reduzida) ou criar instalações para pedestres e bicicletas (como vagas para bicicletas em cada estação). A nova linha Tzen 4 também permitirá realizar paisagismo, especialmente na RN7 em Corbeil-Essonnes ou na rua Pierre Brossolette em Ris-Orangis.

Os trabalhos começarão em Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes e Corbeil-Essonnes. Uma rota de desvio foi instalada na Place du Moulin à Vent, em Ris Orangis. As linhas de ônibus também serão desviadas

A linha Tzen 4 substituirá a atual linha de ônibus 402 entre Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes, um trecho que atualmente está saturado. Ele se beneficiará dos primeiros ônibus biarticulados e 100% elétricos na Île-de-France, que operarão das 5h à 1h da manhã em alta frequência (a cada 5 minutos durante o horário de pico). Acessíveis a todos, esses ônibus terão capacidade para 140 pessoas, em comparação com 100 pessoas nos ônibus atuais da 402. Assim, o Tzen 4 oferecerá mais conforto aos passageiros, mas também mais confiabilidade graças às suas faixas exclusivas para ônibus e à prioridade nos semáforos.

Além disso, nossos agentes locais – Stella e Madia – estão presentes ao longo do trajeto e podem ser contatados por e-mail e telefone:

Madia:

[email protected]

06 34 33 54 06

Stella: