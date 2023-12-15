Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho continua em Ris-Orangis

Publicado em

Tráfego modificado entre a Avenue Jean Claude Rozan e a Rue de la Marie Blanche

O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.

  • Que trabalho precisa ser feito?
    O trabalho continua para adaptar o local dedicado (faixas dedicadas aos ônibus) para os futuros ônibus Tzen 4, que têm 24 metros de extensão.
  • Quando o trabalho acontece?
    O trabalho acontecerá de janeiro a maio de 2024.
  • O que isso muda?
    - O tráfego entre a Avenue Jean Claude Rozan e a Rue Marie Blanche será modificado e transferido para uma faixa temporária localizada ao longo da residência Ferme du Temple;
    - Os cruzamentos entre a Rue Pierre Brossolette e a Avenue Jean Claude Rozan, assim como a Rue Auguste Plat/Cimes, permanecerão abertos durante as obras, exceto por intervenções ocasionais;
    - Os cruzamentos com a Allée Eugène Mouchot e a Rue de la Marie Blanche serão fechados.
Para mais informações, veja as informações sobre obras.