[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho continua em Ris-Orangis
Publicado em
Tráfego modificado entre a Avenue Jean Claude Rozan e a Rue de la Marie Blanche
O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.
- Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho continua para adaptar o local dedicado (faixas dedicadas aos ônibus) para os futuros ônibus Tzen 4, que têm 24 metros de extensão.
- Quando o trabalho acontece?
O trabalho acontecerá de janeiro a maio de 2024.
- O que isso muda?
- O tráfego entre a Avenue Jean Claude Rozan e a Rue Marie Blanche será modificado e transferido para uma faixa temporária localizada ao longo da residência Ferme du Temple;
- Os cruzamentos entre a Rue Pierre Brossolette e a Avenue Jean Claude Rozan, assim como a Rue Auguste Plat/Cimes, permanecerão abertos durante as obras, exceto por intervenções ocasionais;
- Os cruzamentos com a Allée Eugène Mouchot e a Rue de la Marie Blanche serão fechados.