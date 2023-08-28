[Informações da Obra] Terminus La Treille em Viry-Chatillon

Data de publicação: 1º de junho de 2023

Trabalho no terminal de La Treille

A estação "La Treille" será o terminal da linha Tzen 4. O terminal não é uma estação como qualquer outra, pois será uma área de recarga para ônibus elétricos e também permitirá que motoristas iniciem e terminem o serviço. As obras de construção dos equipamentos técnicos do Tzen 4 começaram em março de 2023 em Viry-Chatillon.

Que trabalho precisa ser feito?

A fase das obras, que começa no início de junho, consiste na realização da área de retorno dos ônibus, do paisagismo do terminal, bem como da plataforma da futura estação Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho terá início em 5 de junho de 2023 por um período provisório de 5 meses.

O que isso muda?

Durante essa fase, o canteiro central e a Avenue de la Grande Borne estarão em construção. O tráfego de carros será mantido entre a Rue des Radars e a Avenue Victor Schoelcher. Para permitir a construção da futura estação, o tráfego na Avenue de la Grande Borne será alternado.

O mercado permanecerá aberto durante as obras e o acesso será mantido. No entanto, algumas vagas de estacionamento terão que ser removidas.