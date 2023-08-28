[Informações da Obra] Estação de trem Grigny Centre

Data de publicação: 10 de julho de 2023

Obras na Route de Corbeil

A Tzen 4 é uma nova linha de ônibus de alto desempenho que opera em uma faixa dedicada (chamada de "faixa dedicada") em grande parte de seu trajeto. Ela substituirá a linha 402 em 14 km entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes. Este novo ônibus será o primeiro ônibus biarticulado 100% elétrico de 24 metros na região da Île-de-France. As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2022.

Que trabalho precisa ser feito?

Durante essa primeira fase de trabalho, as vias da Route de Corbeil, próximas à estação Grigny Centre, serão reurbanizadas para acomodar novos trilhos na faixa dedicada da Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho terá início na segunda-feira, 17 de julho de 2023, por um período provisório de 5 meses.

O que isso muda?

Durante esse trabalho, a estrada Corbeil, próxima à estação Grigny Centre, será fechada ao tráfego automóvel. Desvios são montados pela Chemin de Corbeil e pela Avenue des Tuileries.

A estrada Corbeil será reservada para o tráfego de ônibus. Paradas temporárias na estação "Gare de Grigny Centre" serão montadas e deslocadas de acordo com as diferentes etapas dessa obra.