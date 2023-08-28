A fabricação dos ônibus Tzen 4 começou!

Data de publicação: 10 de maio de 2023

Os primeiros protótipos do ônibus Tzen 4 estão em construção!

A fase de construção em série começou recentemente, com uma taxa de construção de um ônibus por semana. Leva vários meses para construir um ônibus.

Primeiro, o chassi é montado, depois os primeiros elementos elétricos são instalados. Em seguida, é realizada a instalação dos primeiros elementos externos. A última fase – antes da inspeção técnica – é a instalação de todos os equipamentos internos.

Encontre as primeiras fotos dos ônibus em nossa biblioteca de mídia: https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/albums/14373/

Para saber mais sobre os ônibus Tzen 4, assine as notícias do projeto e receba nossa próxima newsletter: https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/suivre-lactualite-du-projet/