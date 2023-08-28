O trabalho no Centro de Operações de Ônibus está quase concluído!

Data de publicação: 12 de abril de 2023

Nos últimos meses, todo o trabalho estrutural no centro de operações de ônibus foi concluído, deixando espaço para o acabamento.

Esse trabalho consiste na instalação das últimas redes, como aquecimento ou ar-condicionado, acabamento da pintura ou instalação de comodidades (banheiros, vestiários, chuveiros, etc.), bem como o plantio final de espaços verdes internos e externos; incluindo os do futuro terraço verde de 2000m2. Ao todo, mais de 40 espécies locais diferentes foram plantadas.

Os próximos passos consistem na construção das vias finais (estacionamento, ônibus e equipe), instalação de iluminação externa em LED, equipamentos para carregamento de ônibus elétricos e instalação da máquina de lavar ônibus.

O fim das obras no COB está previsto para o segundo trimestre de 2023.

Qual é o propósito do Centro de Operações de Ônibus?