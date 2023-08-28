Um novo acampamento base foi estabelecido em Évry-Courcouronnes

Data de publicação: 13 de abril de 2023

Base secundária de residência de Évry-Courcouronnes

A Tzen 4 é uma nova linha de ônibus de alto desempenho que opera em uma faixa dedicada em grande parte de sua rota. Ela substituirá a linha 402 em 14 km entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes. Este novo ônibus será o primeiro ônibus biarticulado 100% elétrico de 24 metros na região da Île-de-France.

As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2022. Em Évry-Courcouronnes, elas consistem em adaptar as faixas dedicadas aos ônibus para a circulação de veículos de 24 metros de comprimento (em comparação com 18 metros atuais).

As atuais paradas de ônibus da linha 402 serão transformadas na estação Tzen, acessível a todos (incluindo pessoas com mobilidade reduzida).

Que trabalho precisa ser feito?

Para realizar o trabalho, um acampamento-base será montado próximo à Avenue Paul Delouvrier.

A instalação do local remoto ocorrerá a partir de segunda-feira, 17 de abril de 2023. Essa opção será usada até o verão de 2024.

O que isso muda?

Durante as obras na Tzen 4, caminhões de construção acessarão o acampamento base pela Rue Michel Ange e pelo Boulevard des Champs Élysées. Esses serviços ocorrerão durante o horário de trabalho (dias úteis e durante o dia).

Para mais informações, consulte as Informações sobre Obras.