[Informações da Obra] Fechamento do cruzamento entre a Rue Pierre Brossolette e o Boulevard Denis Papin de Ris-Orangis
Data de publicação: 13 de junho de 2023
As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2023 em Ris-Orangis e continuam na Rue Pierre Brossolette. Para garantir uma circulação mais eficiente do que o atual ônibus 402, o Tzen 4 circulará em faixas dedicadas (local dedicado). As paradas do ônibus 402 também serão transformadas na mais confortável estação de Tzen.
Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho consiste em criar faixas dedicadas aos ônibus.
Quando o trabalho acontece?
Esse trabalho começará na segunda-feira, 19 de junho de 2023, por um período de 3 meses.
O que isso muda?
Durante essa fase, o cruzamento entre a Rue Pierre Brossolette e o Boulevard Denis Papin será fechado. Um desvio foi montado para os moradores do Boulevard Denis Papin.
O número de faixas para carros será reduzido, mantendo uma faixa em cada direção.