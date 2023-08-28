Desenvolvimentos no terminal norte da linha

Data de publicação: 15 de março de 2023

No terminal norte da futura linha Tzen 4, as obras estão começando. Eles pretendem transformar a atual estação La Treille para prepará-la para a chegada dos novos ônibus que farão seu retorno para lá.

Além disso, equipamentos essenciais para o bom funcionamento da linha também serão construídos: uma sala de cirurgia permitindo que os motoristas façam ou retornem seu serviço e uma subestação elétrica para recarregar os ônibus elétricos.

Para saber mais sobre os desenvolvimentos finais, consulte nosso livro de planos Tzen 4!