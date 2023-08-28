[Desvio de ônibus] Centro da cidade de Évry-Courcouronnes

Data de publicação: 2 de junho de 2023

A partir de segunda-feira, 5 de junho, as linhas de ônibus que utilizam as faixas no centro de Évry-Courcouronnes serão todas desviadas, exceto as linhas 401 e 402. Paradas de adiamento serão oferecidas no Boulevard des Champs-Élysées.

Essas desviações, que devem durar 6 meses, permitirão a reabilitação do local dedicado para a futura linha Tzen 4.

Além disso, a Aglomeração da Grande Paris Sud está realizando trabalhos no setor Agora.

Mais informações no site do Tice: www.bus-tice.fr