Informações da obra: obras na Route de Corbeil

Data de publicação: 2 de março de 2023

Obras na Route de Corbeil

As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2022. Isso inclui a criação de faixas exclusivas para ônibus e a adaptação das estações rodoviárias e faixas de tráfego atuais. Também serão realizadas instalações para bicicletas e pedestres, além de paisagismo. Para se beneficiar de espaço suficiente para esses empreendimentos, é necessário cortar árvores em frente à estação Grigny-Centre.

Que trabalho precisa ser feito?

10 árvores serão cortadas na estrada para Corbeil; próximo à estação de trem Grigny Centre.

O corte de árvores é limitado às necessidades rigorosas das instalações de ônibus e ocorre fora dos períodos de nidificação das aves.

Árvores serão plantadas, com um resultado positivo em frente à estação Grigny-Centre.

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho terá duração de 2 dias e acontecerá a partir de segunda-feira, 6 de março.

O que isso muda?

Durante esse trabalho, o tráfego será mantido, assim como o tráfego na linha 402. Uma redução única de faixas em ambas as direções será implementada na Route de Corbeil. Além disso, por um período limitado, parte do anel da rotatória será bloqueada.

Para mais informações, veja as informações sobre obras.