[Informações da Obra] Novas fases de trabalho no verão na RN7 em Corbeil-Essonnes

Data de publicação: 21 de junho de 2023

Trabalho no RN7

Como parte da construção da Tzen 4, a RN7 se beneficiará de faixas exclusivas para ônibus (chamadas de "local dedicado"), além de uma reurbanização da estrada e das calçadas e da implementação de uma ciclovia. As obras de infraestrutura começaram em dezembro passado.

Que trabalho precisa ser feito?

Neste verão, o trabalho continua com o início da construção do local dedicado, que ficará localizado a leste da RN7.

Para continuar a reconfiguração da rotatória RN7 / N104, serão realizadas obras nas rampas de acesso.

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho começará em 3 de julho de 2023 por um período provisório de dois meses e meio.

O que isso muda?

O tráfego será mantido, com no máximo duas faixas em cada direção.

As rampas de acesso da N104 serão fechadas. Rotas de desvio serão oferecidas no local, especialmente via a RD446.

Para os ônibus, a parada Tarterêts na direção de Viry-Chatillon será temporária.

A partir do final de junho, o acesso ao centro comercial pela RN7 será fechado. Os acessos secundários serão mantidos.

Caminhos seguros para pedestres serão mantidos durante as obras, inclusive para cruzar a RN7.