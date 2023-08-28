Um projeto conectado à rede de transporte

Data de publicação: 28 de março de 2023

Projetada para atender às necessidades de mobilidade diária, a linha de ônibus Tzen 4 será conectada à rede de transporte de Île-de-France graças a diversas conexões.

Os usuários poderão facilmente acessar o RER D nas estações Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer e Corbeil-Essonnes.

O Tzen 4 também permitirá usar o futuro bonde T12 para continuar sua viagem em direção a Massy ou Évry-Courcouronnes.

Além disso, também facilitará conexões com as diversas linhas de ônibus locais.

Veja o panfleto do projeto para mais informações.