[TRÂNSITO] O ponto de ônibus Ris-Orangis Bois de l'Épine não é atendido
Data de publicação: 3 de março de 2023
🚍⚠ Para possibilitar a construção da futura linha Tzen 4, estão em andamento trabalhos na estação Ris-Orangis Bois de l'Épine. Eles levarão a desvios dos ônibus 402, 404, 405, 406, 413 e 418 até o final de setembro de 2023.
As paradas das linhas 402, 404, 406, 413 e 418 foram transferidas para o estacionamento da estação na Avenue de la Résistance.
A linha 405 é desviada para a Avenue de l'Aunette.
👉 Encontre os detalhes desses desvios no site do TICE: www.bus-tice.com