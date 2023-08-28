[TRÂNSITO] O ponto de ônibus Ris-Orangis Bois de l'Épine não é atendido

Data de publicação: 3 de março de 2023

🚍⚠ Para possibilitar a construção da futura linha Tzen 4, estão em andamento trabalhos na estação Ris-Orangis Bois de l'Épine. Eles levarão a desvios dos ônibus 402, 404, 405, 406, 413 e 418 até o final de setembro de 2023.

As paradas das linhas 402, 404, 406, 413 e 418 foram transferidas para o estacionamento da estação na Avenue de la Résistance.

A linha 405 é desviada para a Avenue de l'Aunette.

👉 Encontre os detalhes desses desvios no site do TICE: www.bus-tice.com