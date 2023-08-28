O futuro da linha 402

Data de publicação: 30 de março de 2023

O projeto Tzen 4 tem como objetivo substituir a atual linha 402 entre Viry-Chatillon (La Treille) e a estação Corbeil-Essonnes. Para as partes sul e norte da linha 402, as linhas 402 e 402S serão interconectadas com a Tzen 4.

Para a parte norte, a linha 420 atende a estação Epinay-sur-Orge até a estação Grigny-Centre desde 2016

Para o trecho sul, a linha 402 S (nome ainda não definitivo) substituirá a linha 402 entre a estação Corbeil-Essonnes e o terminal David Douillet

A Île-de-France Mobilités está comprometida em garantir o mesmo nível de serviço, com frequência de pelo menos 10 minutos durante os horários de pico e 15 minutos fora do horário de pico.