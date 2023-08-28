[Informações da Obra] Trabalho noturno em 9 e 10 de maio em Évry-Courcouronnes

Data de publicação: 4 de maio de 2023

Para preparar a chegada do Tzen 4, os trilhos do ônibus 402 serão repavimentados.

Para minimizar o impacto no tráfego de ônibus, o trabalho ocorrerá à noite (das 22h às 6h) nos dias 9 e 10 de maio.

O tráfego na linha 402 será interrompido a partir das 22h nos dias 9 e 10 de maio. Mais informações sobre www.bus-tice.com

Para mais informações, veja as informações do trabalho

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.

Agradecemos sua compreensão.