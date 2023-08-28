[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] Uma nova etapa de trabalho na rodoviária Corbeil-Essonnes Zola

Data de publicação: 7 de agosto de 2023

Obras no terminal Corbeil-Essonnes – Zola

Desde junho de 2023, as obras começaram na rodoviária em

Corbeil-Essonnes Zola, que será o terminal da linha. Eventualmente, o terminal será um ponto de recarga para ônibus e também permitirá que os motoristas iniciem e terminem o serviço.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho continua agora com a ampliação das plataformas da futura estação Tzen 4, para acomodar os novos ônibus Tzen 4, biarticulados por 24 metros.

As plataformas da estação Tzen 1 também serão reurbanizadas.

Quando o trabalho acontece?

Após uma reorganização do cronograma de trabalho, essa fase começará em meados de agosto de 2023 por um período provisório de dois meses.

O que isso muda?

As linhas 301, 303, 401, 402 e 405 são desviadas para a parada "Sous-Préfecture", permitindo que você chegue à estação RER Corbeil-Essonnes.

Tráfego de carros na Rue Émile Zola com a Avenue Serge Dassault.