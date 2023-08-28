[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] Desvios na Route de Grigny até Ris-Orangis

Data de publicação: 7 de abril de 2023

Obras na estrada para Grigny

As obras de infraestrutura começaram em dezembro de 2022. Com duração de cerca de um ano, consiste principalmente na criação de faixas dedicadas a ônibus, estações e na criação de instalações para bicicletas e pedestres.

Que trabalho precisa ser feito?

Após as primeiras obras de terraplenagem realizadas em frente ao Albert Camus College, várias áreas da Route de Grigny estão começando as obras. Serão criados desenvolvimentos temporários e permanentes de estradas, calçadas acessíveis e uma plataforma dedicada ao futuro ônibus Tzen 4. O pátio do Collège Albert Camus também será reurbanizado.

Quando o trabalho acontece?

No nível da Route de Grigny, os trabalhos nas várias zonas começarão em 10 de abril, até o final do ano.

O que isso muda?

Da Avenue des Tuileries até a Rue du Clos Langlet (ver mapa nº 1)

Até outubro de 2023, o tráfego de carros e ônibus neste trecho será de mão única de Grigny a Ris-Orangis. Para o sentido Ris-Orangis em direção a Grigny, motoristas e linhas de ônibus serão desviados via Chemin du Clos Langlet e Rue Copernic. Para facilitar a circulação e a viragem dos ônibus 402, a Rue Copernic será uma via de mão única entre a Rue Teilhard de Chardin e a Avenue de Tuileries. Duas paradas temporárias de ônibus serão instaladas no início de abril de 2023.

Da rue du Château d'eau até a rue de la Fontaine (ver mapa nº 2)

Até setembro de 2023, esse trecho da Route de Grigny estará fechado ao tráfego de carros e ônibus. A partir de 10 de abril de 2023, a linha de ônibus 402 será desviada em ambas as direções via Rue de Château d'Eau. No nível desta rua, três pontos temporários de ônibus foram instalados no final de 2022. Dois dos três acessos dos lojistas serão mantidos para acessar a Place du Marché. Durante essas obras, o cruzamento entre a Route de Grigny e a Rue de la Fontaine será fechado ao tráfego de tempos em tempos.

O acesso às casas ao norte da Route de Grigny poderá ser feito pela rue de la Fontaine e Sent de la Tête Noire para chegar à rue Jean Jaurès.

Além disso, o acesso aos estacionamentos localizados ao longo da Route de Grigny pode ser modificado durante as obras.

Para mais informações, consulte as Informações sobre Obras.

Mais informações sobre desvios de ônibus no site do TICE: bus-tice.com