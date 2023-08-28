Informações da Obra | Corte de árvores na borda dos Dois Parques de Évry-Courcouronnes

Data de publicação: 9 de março de 2023

Obras na Lisière des Deux Parcs

As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2022. Em Évry-Courcouronnes, eles consistem especialmente em adaptar as faixas dedicadas aos ônibus, bem como as estações, para ônibus de 24 metros (em comparação com 18 metros atuais).

Para se beneficiar de espaço suficiente para esses empreendimentos, é necessário cortar árvores próximas à estação "Lisière des Deux Parcs".

Que trabalho precisa ser feito?

Duas árvores serão cortadas na Allée de la Commune, perto da parada "Lisière des Deux Parcs".

O corte de árvores é limitado às necessidades rigorosas das instalações de ônibus. A organização do trabalho foi adaptada para limitar o corte. Além disso, o abate ocorre fora dos períodos de nidificação das aves.

Para cada árvore cortada, pelo menos uma árvore é replantada ao longo da linha Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

O corte da árvore ocorrerá em 13 de março, por cerca de 2 dias.

O que isso muda?

Durante esse trabalho, o tráfego de ônibus é mantido, com a implementação de tráfego alternado.

Para mais informações, veja as informações sobre obras.