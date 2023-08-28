Descubra o futuro terminal de ônibus em fotos

Data de publicação: 30 de dezembro de 2019

Construído no antigo local logístico Norbert-Dentressangle em Corbeil-Essonnes, o futuro terminal de ônibus Tzen 4 permitirá o estacionamento, limpeza e manutenção dos ônibus.

A Île-de-France Mobilités adotou uma abordagem de alta qualidade ambiental que permite:

Consumo de energia 40% menor do que os padrões regulatórios

a recobrição de 20% do local

a criação de uma bacia de retenção e a reciclagem de água

Uma primeira fase de trabalho começou em abril de 2019. O objetivo era demolir os prédios existentes para preparar a construção do futuro terminal de ônibus.