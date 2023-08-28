Descubra os futuros ônibus do Tzen 4!

Data de publicação: 13 de outubro de 2021

A Île-de-France Mobilités, autoridade de transporte da região da Île-de-France, selecionou a oferta do consórcio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / Alstom Transport SA para a construção dos novos ônibus Tzen 4. Essa escolha, validada pelo Comitê de Licitação, foi apresentada ao Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 11 de outubro de 2021.

Os ônibus Tzen 4, os primeiros ônibus de 24 metros e 100% elétricos na Île-de-France, refletem a política ambiciosa da Île-de-France Mobilités em termos de desenvolvimento sustentável. Eles poderão transportar pelo menos 140 passageiros cada (em comparação com cerca de 70 para um ônibus padrão e 100 para um ônibus articulado, como os ônibus atuais da linha 402). Eles oferecerão condições ideais de conforto e modernidade: espaço, luz, ar-condicionado, videovigilância, informações visuais e auditivas dos passageiros em tempo real.

Esses ônibus serão totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida (PRM), graças às suas largas portas deslizantes e ao piso baixo integrado, que facilitará o embarque e desembarque dos passageiros na estação, bem como a circulação interna dos ônibus.

Esses veículos inovadores e 100% elétricos refletem a política ambiciosa da Île-de-France Mobilités em termos de desenvolvimento sustentável, promovendo o uso do transporte público e oferecendo mais conforto aos passageiros, ao mesmo tempo em que apoiam o desenvolvimento dos territórios.

Você sabia? Os ônibus Tzen 5 (Paris <> Choisy-le-Roi) compartilharão o mesmo design.

Crédito da foto: ©Ile-de-France Mobilités