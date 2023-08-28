Início dos trabalhos em Évry-Courcouronnes

Data de publicação: 30 de dezembro de 2022

Início das obras no Tzen 4

As obras de infraestrutura estão começando em Évry-Courcouronnes, durarão um ano e consistirão na reurbanização das faixas e estações atuais do ônibus 402 para acomodar os futuros ônibus Tzen 4 de dimensões maiores, além de realizar instalações para bicicletas.

Que trabalho precisa ser feito?

Obras de terraplenagem serão realizadas nas faixas de ônibus da atual linha 402. Essas obras de terraplenagem possibilitarão a instalação das redes subterrâneas necessárias para a operação do Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Os trabalhos começarão na semana de 9 de janeiro de 2023.

O que isso muda?

Durante essas obras, os acessos e vagas de estacionamento da Place Jean Cocteau são mantidos. Parte da Rue Jean Renoir está fechada ao tráfego automóvel e uma rota de desvio está em funcionamento desde o início de dezembro (veja o mapa no verso). O acesso para moradores locais e pedestres é mantido.

A circulação do ônibus 402 é mantida, com uma rota de desvio e a realocação das paradas Jean Renoir