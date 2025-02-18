A nova numeração dos seus ônibus é eficaz

Desde 6 de janeiro, a numeração da sua linha 402 mudou. A linha 402 foi renomeada para 4206 e a linha 4242 substituiu a antiga 402S para conectarCoudray-Montceaux à estação Bras de Fer.

• Por que essa mudança?

A rede de ônibus na Île-de-France possui quase 1.900 linhas , incluindo 1.500 nos subúrbios periféricos . No entanto, a numeração até o final de 2024 resultou em muita duplicação, com várias linhas trazendo o mesmo número.

Como as ferramentas de busca por horários e rotas foram projetadas em escala regional, pode ser difícil identificar rapidamente a rota correta. Por exemplo, 13 linhas diferentes foram numeradas como 10 !

• Você sabia?

Na região de Evry Centre Essonne, todas as linhas de ônibus agora começam com a 42.!