As obras da concessão em imagens

Data de publicação: 28 de outubro de 2021

Desde o verão de 2020, entre Grigny e Corbeil-Essonnes, os concessionários vêm redirecionando sua rede subterrânea ao longo da futura linha Tzen 4.

Ao longo dos meses, os diversos concessionários (Dalkia, GRDF, GRT Gaz, ENEDIS, Orange e Régie de l'Eau Grand Paris) intervieram para mover sua rede e liberar espaço sob os futuros trilhos do Tzen 4.

A longo prazo, isso permitirá não atrapalhar o movimento da linha durante o trabalho de manutenção nessas redes.

As obras de concessão continuarão até o início de 2022.

Os trabalhos na infraestrutura da linha podem então começar. Esse trabalho consistirá na construção das faixas dedicadas aos ônibus, na reforma das faixas existentes para acomodar os maiores ônibus Tzen 4 (24 metros contra 18 metros dos atuais na linha 402), desenvolvimento das estações e paisagismo.