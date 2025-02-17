Equipamentos colocados em serviço nas estações "La Mare à Pilâtre" e "Auguste Plat" em Ris-Orangis

A partir de agora, as estações Auguste Plat e La Mare à Pilatre em Ris-Orangis passam a ser equipadas com novas instalações para melhorar seu conforto e experiência no resort.

Agora você pode aproveitar:

• Máquinas de bilhetes para comprar ou recarregar facilmente seus bilhetes de transporte;

• Telas de informações para passageiros para acompanhar a chegada dos seus ônibus em tempo real;

• Diversas instalações : abrigos de plataforma, bancos, anúncios sonoros;

• Estações 100% acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida ;

• Instalação de câmeras em cada estação.

Com essas novas instalações, continuamos nosso compromisso de oferecer a você um serviço cada vez mais otimizado, moderno e eficiente na rede.