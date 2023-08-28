Junte-se a nós no Facebook!

Data de publicação: 7 de março de 2023

O trabalho de construção da Tzen 4 está acelerando nas cidades ao longo do trajeto. Para mantê-lo informado sobre o progresso deles, as equipes da Île-de-France Mobilités criaram uma página no Facebook dedicada ao projeto.

Ele permite que você consulte regularmente informações sobre trabalhos atuais e futuros, acompanhe o progresso deles em fotos e descubra o projeto com mais detalhes.

Uma caixa de mensagens também está aberta para entrar em contato diretamente com a equipe do projeto.

Assine-se!