[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] As equipes de trabalho estão trabalhando na rua da Internationale em Évry-Courcouronnes

O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.

Que trabalho precisa ser feito?

A obra visa continuar a construção do local dedicado onde o futuro ônibus Tzen 4 irá operar, no nível da Rue de l'Internationale.

O que isso muda?

- O tráfego será em uma única faixa e será mantido em ambas as direções com a instalação de um semáforo alternado;

- O limite de velocidade será de 30 km/h.