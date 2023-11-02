[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho no Tzen 4 continua em Évry-Courcouronnes

Curso Monseigneur Roméro

O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho continua para adaptar o local dedicado (faixas dedicadas aos ônibus) para os futuros ônibus Tzen 4, que têm 24 metros de extensão.

O trabalho continua para adaptar o local dedicado (faixas dedicadas aos ônibus) para os futuros ônibus Tzen 4, que têm 24 metros de extensão. Quando o trabalho acontece?

O trabalho acontecerá de 6 a 11 de novembro de 2023. Eles acontecerão à noite, das 22h às 5h30.

O trabalho acontecerá de 6 a 11 de novembro de 2023. Eles acontecerão à noite, das 22h às 5h30. O que isso muda?

A travessia do local no cruzamento com o Cours Roméro será fechada ao tráfego automóvel. Rotas de desvio foram estabelecidas:

- da Rue du Père André Jarlan, via Boulevard François Mitterrand (D93A) e Boulevard des Coquibus (D930) em ambas as direções;

- da Rue Boissy d'Anglas, passando pela Rue Simone Veil, Boulevard de l'Yerres e Rue Pierre Mauroy, em uma direção.

A circulação dos ônibus 401 e 402 é mantida.

Para mais informações, veja as informações sobre obras.