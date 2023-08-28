[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] Fechamento do cruzamento entre a Route de Grigny e a Rue de la Fontaine em Ris-Orangis
Data de publicação: 21 de agosto de 2023
Fechamento dos cruzamentos entre a Rue de la Fontaine e a Route de Grigny
A partir do final de agosto de 2023, o cruzamento entre a Route de Grigny e a Rue de la Fontaine estará fechado durante o dia (das 8h às 17h) porum períodoprovisório de 3meses.
Além disso, o trecho da rue de la Fontaine que leva à Place du Moulin à Vent será fechado. Os outros acessos à Place du Moulin à Vent são mantidos.
Desvios foram implementados.