Um dia agitado para os alunos do Lycée Robert Doisneau em Corbeil-Essonnes

Os alunos da escola Robert Doisneau durante a visita à oficina

Na semana passada, os alunos da escola Robert Doisneau participaram de uma excursão educativa durante a qual puderam observar de perto as diferentes etapas da fabricação do futuro ônibus Tzen 4!

Essa visita à escola, guiada pelas equipes da Van Hool, também permitiu que eles descobrissem os ofícios necessários para realizar tal projeto.