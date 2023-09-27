Descobrindo as etapas de construção do Tzen 4 – Design de interiores

O design interno dos ônibus é um passo fundamental na construção. O objetivo é combinar funcionalidade e estética para oferecer aos passageiros um espaço confortável e ergonômico.

- Um design bem pensado: o layout do ônibus é primeiro pensado levando em conta o uso dos passageiros e, em particular, a forma como eles são distribuídos no ônibus

- Instalação: Os diversos elementos internos, como assentos, espaços para pessoas com mobilidade reduzida, pisos, sistema de áudio e vídeo, iluminação ou tomadas USB são instalados de acordo com os planos de projeto.

- Controle de qualidade: como em todas as etapas, os equipamentos internos estão sujeitos a rigorosos controles para garantir conformidade com os padrões de segurança e conforto.