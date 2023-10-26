BUSWORLD: Participação do Tzen 4 no evento

O futuro ônibus Tzen foi apresentado na Busworld, uma feira internacional de comércio que reúne mais de 30 países e 40.000 visitantes.

A oportunidade de revelar sua aparência, mas também todas as suas especificidades, em especial seu sistema de carregamento, uma novidade mundial!

O Tzen 4 também é o primeiro a se beneficiar desses ônibus, que depois serão implantados na linha Tzen 5. Ele está equipado com recursos modernos: telas de informação, ar-condicionado eficiente em energia, alto brilho e segurança reforçada.