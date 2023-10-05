[REUNIÃO PÚBLICA] As equipes do projeto Tzen 4 vêm te encontrar em Ris-Orangis

Na quarta-feira, 11 de outubro, a partir das 18h30, será realizada uma reunião pública em Ris-Orangis. Durante este evento, teremos o prazer de apresentar o projeto para você, informar sobre o avanço mais recente das obras 4, mas também informar sobre a chegada do bonde T12 à sua cidade.

Também será planejado um momento de troca, esperamos ver você responder todas as suas perguntas! 🤝

📍 10º lugar Jacques Brel, Ris-Orangis