A rota Tzen 4 no verde: abrigos para bicicletas para viagens ainda mais suaves!
Em Bois de l'Epine, um abrigo seguro para bicicletas foi instalado em fevereiro!
Como lembrete, o projeto Tzen 4 inclui mobilidade suave com:
• Instalação de suportes para bicicletas em cada ponto de ônibus Tzen 4;
• A instalação de estacionamento seguro para bicicletas em polos multimodais de intercâmbio;
• Desenvolvimento de ciclovias ao longo do trajeto em certos locais, como no nível da rue Pierre Brossolette em Ris-Orangis e da RN7.
• Compartilhamento de carros e bicicletas em estradas mais restritivas em termos de espaço, como no nível da Route de Grigny em Ris-Orangis, onde o tráfego automóvel é limitado a 30 km/h.
No total, não menos que 360 vagas de estacionamento para bicicletas serão criadas.