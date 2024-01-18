Descubra o trabalho visto do céu em vídeo

A Tzen 4 substituirá a linha 402 entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes. Em alguns trechos da linha, novas faixas dedicadas aos ônibus foram criadas e uma reurbanização completa dos espaços foi realizada. Em outros lugares, o local já existe e é objeto de trabalhos de adaptação e renovação para a chegada do futuro Tzen 4!

A chegada dos Tzen 4 visa melhorar consideravelmente o ambiente de vida do povo de Essonne:

- Estações maiores e mais modernas

- Instalação de portabicicletas em cada estação

- Desenvolvimento de ciclovias