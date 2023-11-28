Descobrindo as etapas de construção do Tzen 4 – Foco na acessibilidade

Os ônibus Tzen 4 foram projetados para permitir fácil acesso a todos os públicos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

Portas deslizantes: embarque fácil e conveniente

As portas largas de correr do Tzen 4 são projetadas para facilitar a entrada. Seja viajando com bagagem ou carrinho, você pode embarcar com facilidade. Para usuários de cadeira de rodas, o ônibus também está equipado com uma rampa.

Plataformas no mesmo nível: acesso sem barreiras

Para garantir a melhor acessibilidade, as plataformas nas 4 paradas de Tzen são especialmente projetadas para ficarem no mesmo nível do ônibus. As paradas da 402 também estão sendo adaptadas para atender a esse objetivo: as plataformas podem ser elevadas.

Assentos reservados: mais conforto a bordo

Dentro do Tzen 4, 8 vagas são especialmente reservadas para pessoas com mobilidade reduzida. Esses assentos oferecem um espaço mais amplo para garantir o conforto ideal. Também há vagas para cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê.