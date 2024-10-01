A permanência dos seus agentes locais durante o mês de outubro
Publicado em
- Quarta-feira, 2 de outubro de 2024 : Mercado de Senghor em Évry-Courcouronnes
- Terça-feira, 8 de outubro de 2024: Estação de trem Grigny Centre
- Quarta-feira, 09 de outubro de 2024: Mercado de Tarterêts em Corbeil-Essonnes
- Quinta-feira, 10 de outubro de 2024: Escola Sonia Delaunay Middle School em Grigny
- Quarta-feira, 16 de outubro de 2024: Mercado Ris-Orangis
- Terça-feira, 22 de outubro de 2024: Estação ferroviária de Évry-Courcouronnes
- Quinta-feira, 24 de outubro de 2024: Grande Borne Grigny Market
- Quarta-feira, 30 de outubro de 2024: Estação Corbeil-Essonnes Zola