Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

A permanência dos seus agentes locais durante o mês de outubro

Publicado em

  • Quarta-feira, 2 de outubro de 2024 : Mercado de Senghor em Évry-Courcouronnes
  • Terça-feira, 8 de outubro de 2024: Estação de trem Grigny Centre
  • Quarta-feira, 09 de outubro de 2024: Mercado de Tarterêts em Corbeil-Essonnes
  • Quinta-feira, 10 de outubro de 2024: Escola Sonia Delaunay Middle School em Grigny
  • Quarta-feira, 16 de outubro de 2024: Mercado Ris-Orangis
  • Terça-feira, 22 de outubro de 2024: Estação ferroviária de Évry-Courcouronnes
  • Quinta-feira, 24 de outubro de 2024: Grande Borne Grigny Market
  • Quarta-feira, 30 de outubro de 2024: Estação Corbeil-Essonnes Zola