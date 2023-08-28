Os primeiros passos para o futuro depósito de ônibus

Ônibus

19 de fevereiro de 2020

Para construir o futuro depósito de ônibus, o armazém logístico Norbert Dentressangle foi demolido.

Um trabalho de terra no sítio foi então realizado para permitir que o INRAP (Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica) realizasse um diagnóstico arqueológico.

O terminal de ônibus Tzen 4 terá várias especificidades:

  • Recepção e manutenção de veículos biarticulados de 24 metros de comprimento
  • Sistema de carregamento para veículos 100% elétricos
  • Medidas ambientais e integração paisagística de qualidade.

