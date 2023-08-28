A construção do futuro centro de operações de ônibus continua

Data de publicação: 22 de setembro de 2022

Após as obras de terraplenagem, a construção do futuro centro de operações de ônibus (COB) para a futura linha Tzen 4 está bem avançada.

Um olhar para trás sobre o trabalho

Desde o início das obras, há um ano, os prédios com os espaços de trabalho e salas técnicas agora estão visíveis e tomando forma. Eventualmente, a instalação incluirá um espaço de armazenamento para os novos ônibus 100% elétricos de 24 metros de comprimento, as estações de recarga; mas também as oficinas de manutenção e o posto de comando da linha futura.

Próximos passos

A instalação das conexões de eletricidade, gás, água e telecomunicações do futuro edifício está em andamento. A impermeabilização das instalações, o acabamento das fachadas e a instalação de infraestruturas de manutenção, como as passarelas de acesso aos telhados dos ônibus e das pontes de poços, poderão começar.

Um centro a serviço de sua equipe

No projeto do edifício, a Île-de-France Mobilités utilizou sua experiência e a expertise de suas equipes para oferecer um ambiente de trabalho ergonômico para a equipe do futuro operador da Tzen 4. Para isso, foram criados espaços comuns de convivência e a acústica foi projetada para minimizar o impacto do ruído das atividades de manutenção.

Design ecologicamente responsável

Esse novo centro operacional de ônibus foi projetado com um paisagista e um ecologista para conciliar restrições técnicas, requisitos ambientais e qualidade arquitetônica. Este edifício sustentável será equipado com equipamentos de baixo consumo energético, utilizará água em circuito fechado, especialmente coletando água do rio, e incluirá um terraço verde no telhado de 2.900m² aberto para os funcionários.

Além disso, o centro operacional será totalmente iluminado por LEDs e terá 6.350m² de espaço verde, ou 20% da área total do centro.

Um projeto supervisionado

A assistência em gestão de projetos com qualidade ambiental garante que as empresas de construção cumpram à risca a carta de "local de baixa perturbação". Esta carta garante o cumprimento dos limites de nível sonoro vigentes.

Descubra o progresso do site em fotos!

Obras de construção no futuro COB