As obras de construção do futuro centro de operações de ônibus começaram!

Data de publicação: 8 de setembro de 2021

As obras do centro de operações de ônibus (COB) em Corbeil-Essonnes começarão na semana de 13 de setembro, em um antigo local logístico, agora demolido!

De fato, para permitir o início da construção do COB Tzen 4, várias etapas preliminares se seguiram desde março de 2019: a desconstrução do antigo armazém logístico e seus escritórios, a demolição da oficina de reparo de caminhões e uma fase de diagnóstico arqueológico antes da construção.

A partir da próxima semana, as terras serão a primeira etapa do trabalho: trata-se de preparar o terreno, para depois poder construir as fundações e depois construir e desenvolver o COB.

Como parte da transição energética realizada pela Île-de-France Mobilités, os ônibus Tzen 4 serão 100% elétricos e o COB estará então equipado para recarregar, estacionar, limpar e manter esses veículos.

Projetado com uma abordagem de alta qualidade ambiental, o COB é equipado com espaços de alta qualidade, como telhados verdes e um jardim de chuva com um lago para coleta de água da chuva.

