As obras no futuro depósito de ônibus começaram

Data de publicação: 10 de maio de 2019

Os primeiros trabalhos no Tzen 4 começaram em abril de 2019!

É com o futuro terminal de ônibus que o projeto entra em sua fase concreta. O local logístico Norbert-Dentressangle, localizado em Corbeil-Essonnes, abrigará o futuro terminal de ônibus da linha Tzen 4. Esse terminal de ônibus permitirá tanto estacionar os ônibus quanto garantir sua manutenção e limpeza.

A demolição do local Norbert-Dentressangle então ocorreu em várias etapas:

Um primeiro passo é preparar o local, especialmente com a remoção do amianto do local.

Depois, os diversos edifícios que compunham o local foram demolidos.

Por fim, serão realizados trabalhos de terra para que o Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica (INRAP) possa realizar um diagnóstico arqueológico do local.

Ao longo do trabalho, são tomadas medidas para tornar o local parte de uma abordagem social e ambiental, especialmente com mais de 200 horas de integração de trabalho.

O próximo Boletim do Projeto fornecerá detalhes sobre essa primeira etapa do trabalho!