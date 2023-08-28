O trabalho no RN7 em Corbeil-Essonnes começou

Data de publicação: 19 de dezembro de 2022

Início das obras de infraestrutura na Tzen 4

O trabalho de infraestrutura está começando no RN7. Elas consistirão, em particular, em criar faixas dedicadas aos ônibus, adaptar paradas e faixas de tráfego atuais, além de criar instalações para bicicletas e pedestres.

Que trabalho precisa ser feito?

Essa primeira fase consiste em liberar os espaços necessários para a criação das instalações Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Essa fase preparatória começou em 6 de dezembro de 2022 por um período de dois meses e meio. O trabalho será interrompido de 19 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023.

O que isso muda?

O tráfego de carros é mantido em ambas as direções da RN 7, com reduções temporárias nas faixas de tráfego. Para se conectar com a RN104, uma rota alternativa é proposta.