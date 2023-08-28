O trabalho preparatório para o Tzen 4 começa!

Data de publicação: 15 de junho de 2020

Após um período de estudos essencial para o início das obras, as concessionárias com redes no local do futuro Tzen 4 estão prontas para intervir: os concessionários moverão as redes (água, eletricidade, gás, telecomunicações, etc.) localizadas sob as futuras faixas dedicadas à sua futura linha de ônibus, de acordo com o princípio do desvio sistemático das redes existentes localizadas sob a plataforma. Assim, em caso de manutenção da rede, a circulação do futuro Tzen 4 não será interrompida.

Esta primeira fase de trabalho permitirá a realização da infraestrutura da Tzen 4 (desenvolvimento de faixas e estações para ônibus).

A Dalkia, uma subsidiária do grupo EDF, será a primeira a transferir suas redes elétricas nos próximos dias para a Place du Pont Amar e a Place de l'Orme à Martin em Evry-Courcouronnes. A partir de julho, a empresa Enedis deve então iniciar seu próprio trabalho.

Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas que trabalham no local, assim como a dos moradores locais. Assim, os concessionários estão realizando o trabalho em estrita conformidade com as medidas de saúde estabelecidas no guia de recomendações de segurança pública pela OPPBTP e aprovado pelo Estado.